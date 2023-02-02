Президент «Бенфики» Руй Кошта раскритиковал Энцо Фернандеса за переход в «Челси».

Отмечается, что 22-летний футболист оказывал давление на руководство португальского клуба, чтобы перейти в лондонскую команду.

«Энцо требовал отпустить его, несмотря на то, что мы предложили условия, чтобы сохранить его в команде. Он отказался их рассматривать. Мы планировали оставить его на правах аренды до конца сезона, но Фернандес не принял эту идею. После того, как он не захотел проявить преданность к «Бенфике», он больше не мог быть игроком нашего клуба. За нас могут играть лишь те футболисты, которые гордятся выступать здесь», – приводит слова Кошты зарубежная пресса.

Добавим, что Фернандес выступал за «Бенфику» с лета 2022 года. За «орлов» он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.