«Реал» одержал домашнюю победу над «Валенсией», отставание от «Барселоны» сократилось до пяти очков

Футболисты «Реала» на своем поле обыграли «Валенсию» (2:0) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард мадридской команды Карим Бензема, оформивший два результативных паса. При этом забитыми мячами отличились Марко Асенсио (52-я минута) и Винисиус Жуниор (55).

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве – главный арбитр игры Альберола Рохас удалил с поля защитника «летучих мышей» Габриэла Паулисту.

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти набрали 45 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Барселоны» сократилось на пять очков. «Валенсия» идет 14-й (20 очков).

5 февраля «Реал» сыграет в гостях против «Мальорки», а «Валенсия» в тот же день дома встретится с «Жироной».

Чемпионат Испании

17-й тур

«Реал» – «Валенсия» – 2:0 (0:0)

Голы: Асенсио, 52. Винисиус, 55.

Удаление: Габриэл, 72.