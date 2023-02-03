«Ювентус» минимально обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Четвертьфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» завершился победой клуба из Турина со счетом 1:0.
Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал защитник Глейсон Бремер (44-я минута).
Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри вышли в полуфинал турнира. Соперником бьянконери станет «Интер». В другом полуфинале сыграют между собой «Кремонезе» и «Фиорентина».
Кубок Италии
1/4 финала
«Ювентус» – «Лацио» – 1:0 (1:0)
Гол: Бремер, 44.
источник: «Советский спорт»