«Ювентус» минимально обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Четвертьфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» завершился победой клуба из Турина со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал защитник Глейсон Бремер (44-я минута).

Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри вышли в полуфинал турнира. Соперником бьянконери станет «Интер». В другом полуфинале сыграют между собой «Кремонезе» и «Фиорентина».

Кубок Италии

1/4 финала

«Ювентус» – «Лацио» – 1:0 (1:0)

Гол: Бремер, 44.