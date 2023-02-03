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Аллегри - о матче с «Лацио»: Мы сыграли организованно, сопротивляясь мощному прессингу

«Ювентус» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
03 февраля 2023 08:15

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы своей команды над «Лацио» (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

«С «Лацио» мы сыграли организованно, терпеливо, сопротивляясь его мощному прессингу. Играть против этой команды нелегко, особенно когда она начинает быстро переводить мяч и становится очень опасна», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Единственный гол в прошедшей встрече был забит в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал защитник Глейсон Бремер (44-я минута).

Подопечные Массимилиано Аллегри вышли в полуфинал турнира. Соперником бьянконери станет «Интер». В другом полуфинале сыграют между собой «Кремонезе» и «Фиорентина».

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