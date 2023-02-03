Месси не поднимает с Мбаппе тему финала ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» аргентинец Лионель Месси рассказал, обсуждал ли он с одноклубником французом Килианом Мбаппе финал чемпионата мира в Катаре.

«Я рассказал Мбаппе, как мы отмечали победу, больше ни о чем не говорили. Сейчас даже не хочется поднимать тему финала. Я сам был в его ситуации, проигрывал финал чемпионата мира, и в тот момент не хотел ничего знать про этот матч.

На самом деле у меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот», - сказал Месси аргентинским журналистам.

Напомним, что Месси со сборной Аргентины доходил до финала чемпионата мира-2014, в котором национальная команда Германии обыграла своего соперника в дополнительное время - 1:0.