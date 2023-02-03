Бускетс может заключить с «Барселоной» краткосрочный контракт

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс согласен остаться в каталонском клубе на новый сезон. Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что испанец готов подписать с сине-гранатовыми краткосрочный контракт с пониженной зарплатой. Действующее соглашение с Бускетсом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, хавбек – воспитанник «Барсы». За первую команду каталонского гранда он играет с 2008 года. На его счету 701 матч и 33 трофея, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Испании.