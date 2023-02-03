Президент «Бенфики» заявил, что больше не хочет видеть в клубе Энцо Фернандеса

Президент «Бенфики» Руй Кошта пытался рассказал подробнее, как пытался уговорить Энцо Фернандеса остаться в клубе до конца сезона.

«Бенфика» согласились компенсировать зарплату лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре, если он не перейдет в «Челси», но тот отказался. Ранее глава «Бенфики» заявлял, что пытался сохранить игрока на правах аренды.

«Он отказался остаться, хотя не потерял бы ни одного евро! Вот тогда я и подумал, что Энцо больше не сможет играть за «Бенфику». Мне нужно управлять клубом, и я, как президент и болельщик, не хочу видеть его в «Бенфике» или в раздевалке клуба. Мы строим команду из футболистов, преданных «Бенфике», и я больше не хотел бы, чтобы Энцо носил нашу футболку», - сказал Кошта португальской прессе.

Добавим, что Фернандес выступал за клуб с лета 2022 года. За «орлов» он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.