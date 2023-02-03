В отношении руководства «Томи» возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом РФ в отношении ФК «Томь» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (»Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы»).

«Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО «ФК «Томь», свыше трех месяцев частично не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 27,5 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления комитета.

Напомним, ранее пресс-служба «Томи» объявила о потере организацией профессионального статуса и фактического прекращения своего существования.

Также в клубе отметили, что постараются трудоустроить всех детских тренеров академии, которая также прекратила существование, и ее воспитанников.

Пока в собственности клуба осталась вся инфраструктура, однако использоваться она будет для других соревнований, в основном, любительских.