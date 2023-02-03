Тренер «Валенсии» Воро: «Реал» был лучше сегодня. Мы подошли к игре в не очень комфортном положении

Исполняющий обязанности главного тренера «Валенсии» Воро дал комментарий после поражения своей команды в матче против «Реала» (0:2) в перенесенном 17-м туре чемпионата Испании.

«Реал» был лучше сегодня. Мы подошли к игре в не очень комфортном положении и это место не лучшее, чтобы рассчитывать на очки. «Реал» больше доминировал», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи подопечные Карло Анчелотти набрали 45 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Барселоны» сократилось на пять очков. «Валенсия» идет 14-й (20 очков).

5 февраля «Реал» сыграет в гостях против «Мальорки», а «Валенсия» в тот же день дома встретится с «Жироной».