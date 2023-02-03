Бремер - о победе над «Лацио»: Я доволен своим голом, но самое главное, что мы прошли дальше

Защитник «Ювентуса» Бремер дал комментарий после победы своей команды над «Лацио» (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Я доволен своим голом, но самое главное, что мы прошли дальше. «Ювентус» - команда высокого уровня, давайте наберем как можно больше очков и посмотрим, где мы будем в конце чемпионата», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Единственный гол в прошедшей встрече был забит в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал защитник Глейсон Бремер (44-я минута).

Подопечные Массимилиано Аллегри вышли в полуфинал турнира. Соперником бьянконери станет «Интер». В другом полуфинале сыграют между собой «Кремонезе» и «Фиорентина».