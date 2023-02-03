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Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что клуб будет вести себя иначе в следующее трансферное окно

«Синие» обновили состав.
03 февраля 2023 10:53
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о больших тратах клуба этой зимой.

Английский команда потратила на новичков 288 млн фунтов. Это больше чем все команды Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

«Не думаю, что наши расходы будут на этом уровне. Мы обновили команду, так что следующее трансферное окно и последующее будут другими, это точно», - сказал Поттер английским журналистам.

В минувшее трансферное окно лондонскую команду укрепили восемь футболистов, самым дорогим приобретением стал лучший молодой игрок чемпионата мира-2022 полузащитник Энцо Фернандес, купленный у «Бенфики» за 107 млн фунтов, что стало новым рекордом английской Премьер-лиги.

источник: «Советский спорт»
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Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что клуб будет вести себя иначе в следующее трансферное окно
«Синие» обновили состав.
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