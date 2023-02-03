World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это останется со мной на всю жизнь»: Коло Муани - о промахе в финале ЧМ

Футболист мог принести своей команде победу.
03 февраля 2023 11:15
автор: Александр Шульгин

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани вспомнил эпизод, который произошел в концовке дополнительного времени финального матча ЧМ-2022 против сборной Аргентины.

Напомним, на последних минутах при счете 3:3 форвард вышел один на один с вратарем соперника, но не смог его переиграть. В итоге команды определяли победителя в серии послематчевых пенальти, в которой удачливее оказались аргентинцы.

«Я до сих пересматриваю этот момент, знаю его наизусть. Тогда сказал себе: «Рандаль, ты должен бить по воротам». Попытался пробить в ближний угол, но вратарь сделал отличный сейв. Такова судьба. Я проиграл эту дуэль.

Думал о том, что у меня были другие варианты. Я мог отдать передачу на Килиана Мбаппе, потому что он тоже находился в хорошей позиции, но я тогда не увидел его. Это потом, когда пересматриваешь видео, заметно, что существовали другие варианты - но уже слишком поздно, уже ничего нельзя сделать. У меня все еще ком в горле. Это останется со мной на всю жизнь», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Это интересно:
Петржела заявил, что ни за какие деньги не будет работать в России
Ранее чешский специалист возглавлял «Зенит».
03.02.2023 12:00
Футбол
Наставник «Реала» после победы над «Валенсией» отметил важность обороны
«Сливочные» сыграли на ноль в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании.
03.02.2023 11:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Это останется со мной на всю жизнь»: Коло Муани - о промахе в финале ЧМ
Футболист мог принести своей команде победу.
03.02.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что клуб будет вести себя иначе в следующее трансферное окно
«Синие» обновили состав.
03.02.2023 10:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Серлот признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании
Форвард в прошедшем месяце отличился тремя забитыми мячами.
03.02.2023 10:20
Футбол
Бремер - о победе над «Лацио»: Я доволен своим голом, но самое главное, что мы прошли дальше
«Ювентус» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
03.02.2023 10:03
Футбол
Тренер «Валенсии» Воро: «Реал» был лучше сегодня. Мы подошли к игре в не очень комфортном положении
«Летучие мыши» уступили мадридскому клубу со счетом 0:2.
03.02.2023 09:47
Футбол
В отношении руководства «Томи» возбуждено уголовное дело
Клуб задолжал своим сотрудникам около 30 миллионов рублей.
03.02.2023 09:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Президент «Бенфики» заявил, что больше не хочет видеть в клубе Энцо Фернандеса
22-летний футболист наотрез отказался оставаться в португальской команде.
03.02.2023 09:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бускетс может заключить с «Барселоной» краткосрочный контракт
При этом футболист пойдет на понижение зарплаты.
03.02.2023 09:02
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика