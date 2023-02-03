«Это останется со мной на всю жизнь»: Коло Муани - о промахе в финале ЧМ

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани вспомнил эпизод, который произошел в концовке дополнительного времени финального матча ЧМ-2022 против сборной Аргентины.

Напомним, на последних минутах при счете 3:3 форвард вышел один на один с вратарем соперника, но не смог его переиграть. В итоге команды определяли победителя в серии послематчевых пенальти, в которой удачливее оказались аргентинцы.

«Я до сих пересматриваю этот момент, знаю его наизусть. Тогда сказал себе: «Рандаль, ты должен бить по воротам». Попытался пробить в ближний угол, но вратарь сделал отличный сейв. Такова судьба. Я проиграл эту дуэль.

Думал о том, что у меня были другие варианты. Я мог отдать передачу на Килиана Мбаппе, потому что он тоже находился в хорошей позиции, но я тогда не увидел его. Это потом, когда пересматриваешь видео, заметно, что существовали другие варианты - но уже слишком поздно, уже ничего нельзя сделать. У меня все еще ком в горле. Это останется со мной на всю жизнь», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.