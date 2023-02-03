Наставник «Реала» после победы над «Валенсией» отметил важность обороны

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в своем комментарии после матча с «Валенсией» (2:0) выделил важный элемент успеха.

«Для меня очень важно не пропускать. Мы можем творить великие дела, отталкиваясь от своей обороны», - сказал главный тренер «Реала» испанским журналистам.

Подопечные Анчелотти набрали 45 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Барселоны» сократилось на пять очков. «Валенсия» идет 14-й (20 очков).

5 февраля «Реал» сыграет в гостях против «Мальорки», а «Валенсия» в тот же день дома встретится с «Жироной».