Мартинелли подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Габриэлем Мартинелли.

- Мы очень рады, что Габи подписал новый долгосрочный контракт. Наши болельщики видят его старания каждый раз, когда он надевает футболку, на тренировках он такой же, энергично работает, находясь на позитиве. Габи еще очень молод, поэтому мы знаем, что он через многое может пройти, и здорово, что мы будем вместе в этом путешествии. Теперь мы рады, что продолжим развивать его огромный талант и с нетерпением ждем его дальнейших игр за «Арсенал», - приводит пресс-служба клуба слова главного тренера Микеля Артеты.

По данным Transfermarkt, вингер подписал соглашение до 20 июня 2027 года.

Напомним, 21-летний бразилец перешел в стан «канониров» летом 2019-го. Он был куплен у «Итуано» за 7,10 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Мартинелли провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.