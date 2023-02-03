Анчелотти оценил тяжесть травм Бензема и Милитао

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии Эдера Милитао и Карима Бензема, замененных из-за повреждений в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:0).

«Милитао не восстановится к воскресенью. У Бензема что-то очень легкое», - сказал Анчелотти испанским журналистам.

5 февраля «Реал» сыграет в гостях против «Мальорки». Подопечные Анчелотти набрали 45 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Барселоны» сократилось до пяти очков.