World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти оценил тяжесть травм Бензема и Милитао

«Реал» потерял двух футболистов в матче с «Валенсией».
03 февраля 2023 12:43
автор: Максим Скороходов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии Эдера Милитао и Карима Бензема, замененных из-за повреждений в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:0).

«Милитао не восстановится к воскресенью. У Бензема что-то очень легкое», - сказал Анчелотти испанским журналистам.

5 февраля «Реал» сыграет в гостях против «Мальорки». Подопечные Анчелотти набрали 45 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Барселоны» сократилось до пяти очков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Артета оценил переход Жоржиньо в «Арсенал»: Он понимает наш стиль игры
«Канониры» заплатили за трансфер полузащитника «Челси» 13,7 миллионов евро.
03.02.2023 13:44
Футбол
«Манчестер Сити» приобретет 17-летнего вратаря «Кардиффа»
На игрока претендовали многие английские клубы.
03.02.2023 13:22
Футбол
Каррера назвал Селихова одним из лучших вратарей России
Голкипер защищает цвета «Спартака».
03.02.2023 13:08
Футбол
Кака считает, что Леау надо уходить из «Милана», если он рассматривает клуб как трамплин
Кака считает, что Леау надо уходить из «Милана», если он рассматривает клуб как трамплин
Цена за 23-летнего португальца выросла до 85 млн евро.
03.02.2023 13:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Анчелотти оценил тяжесть травм Бензема и Милитао
«Реал» потерял двух футболистов в матче с «Валенсией».
03.02.2023 12:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мартинелли подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»
Мартинелли подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»
21-летний вингер провел 111 матчей за «канониров».
03.02.2023 12:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Петржела заявил, что ни за какие деньги не будет работать в России
Петржела заявил, что ни за какие деньги не будет работать в России
Ранее чешский специалист возглавлял «Зенит».
03.02.2023 12:00
Футбол
Наставник «Реала» после победы над «Валенсией» отметил важность обороны
Наставник «Реала» после победы над «Валенсией» отметил важность обороны
«Сливочные» сыграли на ноль в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании.
03.02.2023 11:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Это останется со мной на всю жизнь»: Коло Муани - о промахе в финале ЧМ
«Это останется со мной на всю жизнь»: Коло Муани - о промахе в финале ЧМ
Футболист мог принести своей команде победу.
03.02.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Наставник «Челси» Поттер заявил, что клуб будет вести себя иначе в следующее трансферное окно
Наставник «Челси» Поттер заявил, что клуб будет вести себя иначе в следующее трансферное окно
«Синие» значительным образом обновили состав.
03.02.2023 10:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика