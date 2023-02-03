Кака считает, что Леау надо уходить из «Милана», если он рассматривает клуб как трамплин

Победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Кака высказался о карьерном будущем лидера «рассонери» Рафаэле Леау.

«Он превосходный игрок, мне он очень нравится. Если он считает, что Серия А для него всего лишь трамплин, то лучше уйти. Сейчас самый подходящий момент», - сказал Кака итальянским журналистам.

Напомним, что Леау в составе «Милана» выиграл чемпионат Италии в прошлом сезоне, набрав 21 результативное действие в 34 матчах, включая в 11 голов. В текущем сезоне португальский вингер забил 9 мячей в 27 играх.