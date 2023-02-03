Артета оценил переход Жоржиньо в «Арсенал»: Он понимает наш стиль игры

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе в команду полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Канониры» заплатили за трансфер хавбека 13,7 миллионов евро.

«Его интеллект, его личность и лидерские качества - он понимает наш стиль игры. Он очень хорошо подходит для того, что я хочу видеть на поле», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что Жоржиньо подписал соглашение с «Арсеналом» до лета 2024 года с возможностью продления контракта на один сезон.

В текущем сезоне за «Челси» он провел 25 матчей и забил три гола.