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«Факел» обыграл «Андижан» в товарищеском матче

В пятницу воронежский клуб проведет еще один матч.
03 февраля 2023 14:44
автор: Александр Евграфов

Футболисты воронежского «Факела» в товарищеском матче на тренировочных сборах обыграли узбекистанский «Андижан». Встреча в Турции завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.

В пятницу«Факел» проведет второй товарищеский матч, на этот раз с клубом Второй лиги из Ростовской области «Чайка».

После 17 туров «Факел» набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

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Товарищеский матч прошел в турецком Белеке.
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