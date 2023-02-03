«Факел» обыграл «Андижан» в товарищеском матче

Футболисты воронежского «Факела» в товарищеском матче на тренировочных сборах обыграли узбекистанский «Андижан». Встреча в Турции завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.

В пятницу«Факел» проведет второй товарищеский матч, на этот раз с клубом Второй лиги из Ростовской области «Чайка».

После 17 туров «Факел» набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.