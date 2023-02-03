РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

Запрет был связан с заявлением консалтинговой компании Joint Industries Limited Partnership о невыполнении обязательств футбольным клубом. «Химки» также выплатили выплатить штраф за неисполнение прежних решений палаты РФС по разрешению споров.

Ранее палата прекратила производство по заявлению тренера Игоря Ющенко в отношении «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора.

После 17 туров «Химки» набрали 12 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.