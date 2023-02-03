«Безобразно убивали меня». Месси пожаловался на критику журналистов

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси предположил, почему многие хотели, чтобы он стал чемпионом мира.

«Может быть, люди видели всю мою борьбу ради этой цели. Думаю, многим считали несправедливой мою карьеру в сборной Аргентины. Не на уровне результатов, а из-за большого количества жалоб многих журналистов, которые безобразно убивали меня. Думаю, те, кто любит меня, кому нравится моя игра, хотели, увидеть мою радость», - сказал Месси аргентинским журналистам.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Месси забил семь голов в семи матах на турнире, в том числе дубль в финале.