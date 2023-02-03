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«Оренбург» упустил победу над «Крыльями Советов», ведя со счетом 3:0, Писарский не забил

Товарищеский матч прошел в турецком Белеке.
03 февраля 2023 15:23
автор: Максим Скороходов

«Оренбург» в товарищеском матче сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 3:3.

На голы уральского клуба Владимира Обухова (16-я минута), Данила Капустянского (37) и Владимира Полуяхтова (65) самарская команда ответила мячами Дмитрия Цыпченко (72), Никиты Салтыкова (76) и Амара Рахмановича (77).

Нападающий «Крылев Советов» Владимир Писарский, проведший первую часть сезона в «Оренбурге», вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Добавим, что «Оренбург» занимает седьмое место в РПЛ, имея 25 очков после 17 матчей, «Крылья Советов» занимают одиннадцатую позицию, набрав на пять очков меньше.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) - «Оренбург» (Оренбург) - 3:3 (0:2).

Голы: Цыпченко, 72; Салтыков, 76; Рахманович, 77 - Обухов, 16; Капустянский, 37; Полуяхтов, 65

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Евгеньев (Зотов, 63), Горшков (Гапонов, 63), Бейл, Костанца (Бабкин, 63), Рахманович, Чиркович, Гарре (Соколов, 63), Сычевой (Салтыков, 63), Коваленко (Цыпченко, 63).

«Оренбург»: Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Капустянский, Аюпов, Эктов, Ковалев, Титков, Вера, Обухов.

источник: «Советский спорт»
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