Игрок солигорского «Шахтера» Юзепчук перешел в «Торпедо»

Защитник солигорского «Шахтера» Роман Юзепчук стал игроком московского «Торпедо», сообщается на сайте автозаводцев.
25-летний Юзепчук является чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В феврале 2020 вызывался в национальную сборную
Юзепчук стал четвертым новичком пополнившим состав «Торпедо». Ранее в московский клуб перешли защитники Юрий Журавлев, Евгений Шляков и полузащитник Илья Кухарчук.
После 17 туров «Торпедо» набрало 6 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.