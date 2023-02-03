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Игрок солигорского «Шахтера» Юзепчук перешел в «Торпедо»

Он стал четвертым новичком автозаводцев, подписанный в зимний перерыв.
03 февраля 2023 16:20
автор: Александр Евграфов

Защитник солигорского «Шахтера» Роман Юзепчук стал игроком московского «Торпедо», сообщается на сайте автозаводцев.

25-летний Юзепчук является чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В феврале 2020 вызывался в национальную сборную

Юзепчук стал четвертым новичком пополнившим состав «Торпедо». Ранее в московский клуб перешли защитники Юрий Журавлев, Евгений Шляков и полузащитник Илья Кухарчук.

После 17 туров «Торпедо» набрало 6 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

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