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Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Озил решил завершить карьеру

Футболист сложно пережил критику со стороны болельщиков после неудачной игры.
03 февраля 2023 16:36
автор: Александр Евграфов

Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил решил завершить футбольную карьеру, сообщают турецкие СМИ.

По данным источника, на это решение повлияла критика со стороны болельщиков клуба «Истанбул Башакшехир». В четверг Озил сыграл в матче, но не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве.

После критики фанатов, в пятницу утром Озил не приехал на тренировку, а позже сказал партнерам, что намерен завершить карьеру.

34-летний Озил перешел в стамбульский клуб в июле прошлого года из «Фенербахче». В разное время он выступал за «Шальке-04», «Арсенал», мадридский «Реал» и ряд других клубов, а также вызывался в национальную сборную, в составе которой в 2014 году стал чемпионом мира.

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