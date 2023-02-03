Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Озил решил завершить карьеру

Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил решил завершить футбольную карьеру, сообщают турецкие СМИ.

По данным источника, на это решение повлияла критика со стороны болельщиков клуба «Истанбул Башакшехир». В четверг Озил сыграл в матче, но не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве.

После критики фанатов, в пятницу утром Озил не приехал на тренировку, а позже сказал партнерам, что намерен завершить карьеру.

34-летний Озил перешел в стамбульский клуб в июле прошлого года из «Фенербахче». В разное время он выступал за «Шальке-04», «Арсенал», мадридский «Реал» и ряд других клубов, а также вызывался в национальную сборную, в составе которой в 2014 году стал чемпионом мира.