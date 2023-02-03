Мане пропустит первый матч «Баварии» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жерменом», сообщается в социальных сетях команды со ссылкой на главного тренера Юлиана Нагельсмана.

По словам наставника мюнхенского клуба, футболист еще не полностью восстановился после травмы. Мане получил серьезную травму головки малоберцовой кости правой ноги в матче чемпионата Германии в начале ноября прошлого года, после которой ему потребовалась операция.

Мане пропустил чемпионат мира по футболу, вернувшись к индивидуальным тренировкам только в конце января. Нагельсман отметил, что 30-летний футболист больше не испытывает боли и набирает форму.

Возвращение Мане в строй ожидается в середине или конце февраля. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 8 марта в Мюнхене.