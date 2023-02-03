Тренер «Арсенала» Артета: Мы улучшили все, что хотели улучшить

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что команде удалось улучшить все, что планировалось во время зимнего трансферного окна, сообщается на официальном сайте «канониров».

«У нас было три ключевые области, которые мы хотели улучшить, и у нас это получилось. Троссард является игроком, который знает чемпионат и выступает отлично, он универсал, в котором мы нуждались. Кивер – это молодой талант, имеющий большой потенциал, Жоржиньо говорит сам за себя», - отметил Артета.

В то же время во время зимнего трансферного окна «Арсенал» покинули Самби Локонге, перешедший в «Кристал Пэлас», Маркиньос, арендованный «Норвич Сити» и Седрик Суареш.

«Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, опережая на пять очков «Манчестер Сити», имея к тому же игру в запасе.