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«Ювентус» готов расстаться с Погба 

Туринский клуб хочет продать 29-летнего игрока либо разорвать с ним контракт. 
«Ювентус» готов расстаться с Погба 
03 февраля 2023 18:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Ювентус»

Руководство «Ювентуса» планирует продать полузащитника команды Поля Погба. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что французский футболист совершил свое возвращение в итальянскую команду летом 2022 года.

Как утверждает источник, в случае неудачи с продажей «бьянконери» готовы разорвать соглашение с 29-летним хавбеком. Его контракт с командой Массимилиано Аллегри рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что ранее Погба выступал за «Ювентус» 2012 по 2016 годы. После своего возвращения в «старую синьору» он еще не появлялся на футбольном поле из-за травмы.

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