«Ювентус» готов расстаться с Погба 

Руководство «Ювентуса» планирует продать полузащитника команды Поля Погба. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что французский футболист совершил свое возвращение в итальянскую команду летом 2022 года.

Как утверждает источник, в случае неудачи с продажей «бьянконери» готовы разорвать соглашение с 29-летним хавбеком. Его контракт с командой Массимилиано Аллегри рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что ранее Погба выступал за «Ювентус» 2012 по 2016 годы. После своего возвращения в «старую синьору» он еще не появлялся на футбольном поле из-за травмы.