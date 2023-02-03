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Лучший бомбардир «Волгаря» Стефанович перешел в «Торпедо»

Подробности трансфера не уточняются.
03 февраля 2023 18:32
автор: Александр Евграфов

Лучший бомбардир астраханского «Волгаря» в этом сезоне Илья Стефанович перешел в московское «Торпедо», сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Сроки контракта и детали перехода 26-летнего нападающего не сообщаются. В «Торпедо» он будет играть под номером 9.

В нынешнем сезоне у Стефановича семь голов в 18 матчах первенства Первой лиги.

Ранее «Торпедо» объявило о подписании четырех футболистов: защитников Романа Юзепчука, Юрия Журавлева, Евгения Шлякова и полузащитника Ильи Кухарчука.

После 17 туров «Торпедо» набрало 6 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Игры чемпионата России возобновятся в начале марта.

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