Лучший бомбардир «Волгаря» Стефанович перешел в «Торпедо»

Лучший бомбардир астраханского «Волгаря» в этом сезоне Илья Стефанович перешел в московское «Торпедо», сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Сроки контракта и детали перехода 26-летнего нападающего не сообщаются. В «Торпедо» он будет играть под номером 9.

В нынешнем сезоне у Стефановича семь голов в 18 матчах первенства Первой лиги.

Ранее «Торпедо» объявило о подписании четырех футболистов: защитников Романа Юзепчука, Юрия Журавлева, Евгения Шлякова и полузащитника Ильи Кухарчука.

После 17 туров «Торпедо» набрало 6 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Игры чемпионата России возобновятся в начале марта.