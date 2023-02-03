Тен Хаг заявил, что Забитцер дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что хавбек команды Марсель Забитцер готов дебютировать в следующем матче АПЛ.

Отмечается, что 4 февраля «красные дьяволы» примут на своем поле «Кристал Пэлас».

«Он примет участие в матче. Он потренировался с нам лишь однажды, но наш тренерский штаб уже уверен в его способностях. Он мудрый игрок, который способен показывать качественную игру. Его физическая подготовка поражает», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Добавим, что Забитцер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» на правах аренды. В текущем сезоне за мюнхенцев он провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.