Бывший игрок ЦСКА Бекао может перейти в «Интер»

«Интер» заинтересован в услугах защитника «Удинезе» Родриго Бекао. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что бразильский футболист выступал за ЦСКА с 2018 по 2019 годы.

Сообщается, что агентство, представляющее интересы 27-летнего игрока, провело переговоры с миланском клубом по поводу потенциального трансфера. Черно-синие находятся в поисках замены Милану Шкриньяру, который желает перейти в «ПСЖ» по истечении контракта. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость бразильца оценивается в десять миллионов евро.

Напомним, что Бекао присоединился к «Удинезе» летом 2019 года. В текущем сезоне за итальянскую команду он провел 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.