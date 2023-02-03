Захарян признался, что болел за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что поддерживал сборную Португалии на чемпионате мира 2022 года.

Отмечается, что россиянин с раннего детства следил за Криштиану Роналду.

«Будучи ребенком, всегда болел за Роналду. Для меня он остается лучшим футболистом. Мне кажется, что тренер сборной Португалии начудил на этом турнире. Но стоит признать, что Месси выступил на мундиале просто феноменально», – приводит слова Захаряна пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, что сборная Португалии пробилась в четвертьфинал минувшего мирового первенства, где проиграла сборной Марокко (0:1).