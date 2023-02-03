«Челси» внес в заявку Лиги чемпионов Мудрика, Феликса и Фернандеса 

Руководство «Челси» определилось с заявкой Лиги чемпионов на оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что лондонский клуб внес в список зарегистрированных трех новичков – Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Феликса.

Сообщается, что синие исключили из заявки главного клубного европейского турнира нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Добавим, что «Челси» вышел из группы Лиги чемпионов с первого места. В матче 1/8 финала турнира команда Грэма Поттера встретится с дортмундской «Боруссией».