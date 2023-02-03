Дебютный гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Аль-Фатехом»

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» в официальном матче. Он реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте второго тайма.

Встреча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» завершилась вничью 2:2.

«Аль-Наср» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Гол Роналду стал для португальца дебютным в официальных матчах.

Ранее португальский форвард пропустил две официальные игры своей новой команды из-за отбытия дисквалификации, полученной в чемпионате Англии. Но принял участие в товарищеском матче против французского «Пари Сен-Жермен» (4:5), в котором отметился дублем.