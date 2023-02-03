«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Барселоны» Фати 

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести форварда «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт 20-летнего испанца с клубом Ла Лиги рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, испанский футболист недоволен своей ролью в составе сине-гранатовых. «Красные дьяволы» рассчитывают воспользоваться ситуацией и убедить игрока присоединиться к ним.

Добавим, что Фати присоединился к основной команде «Барселоны» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.