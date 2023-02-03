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«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Барселоны» Фати 

20-летний игрок является воспитанником каталонского клуба. 
«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Барселоны» Фати 
03 февраля 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Барселона»

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести форварда «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт 20-летнего испанца с клубом Ла Лиги рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, испанский футболист недоволен своей ролью в составе сине-гранатовых. «Красные дьяволы» рассчитывают воспользоваться ситуацией и убедить игрока присоединиться к ним.

Добавим, что Фати присоединился к основной команде «Барселоны» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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