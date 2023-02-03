Марез признан лучшим игроком января в «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком «горожан» в январе, сообщается на официальном сайте команды.

За него проголосовали 70% принявших участие в голосовании. Марез опередил Джека Грилиша и Натана Аке, занявших второе и третье место соответственно.

Алжирец был автором победного гола в ворота «Челси» в матче чемпионата Англии , а затем оформил дубль в ворота «синих» уже в матче Кубка Англии. На его счету дубль в ворота «Тоттенхэма» и одна результативная передача в матче с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Сити» набрал 45 очков и занимает второе место в чемпионате Англии, отставая на 5 очков от «Арсенала» и проведя на одну игру больше. В матче 22-го тура «Манчестер Сити» 5 февраля отправится в гости к «Тоттенхэму».