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«Для нас это хорошие новости»: тен Хаг - о завершении Вараном карьеры в сборной Франции

Футболист покинул национальную команду в возрасте 29 лет.
03 февраля 2023 20:42
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение защитника команды Рафаэля Варана завершить карьеру в сборной Франции.

«Думаю, для «Манчестер Юнайтед» это хорошие новости. Рафаэль добился всего как на клубном, так и международном уровнях, это невероятно и вызывает большое уважение. Счастлив, что теперь он будет вкладывать всю энергию и опыт в нашу команду.

Ему еще многое предстоит сделать, потому что он амбициозен. Рафаэль - опытный футболист, конечно, он сам принял это решение, но он заранее мне сообщил, что хочет закончить карьеру в сборной. Я могу только выразить большое уважение его карьере», - приводит слова специалиста пресс-служба «МЮ».

Напомним, Варан объявил о своем решении накануне. Футболисту всего 29 лет, но он хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб и на семье.

В составе «трехцветных» защитник становился чемпионом мира в 2018 году в России.

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