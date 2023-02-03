Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч с «Баварией»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал заявление пресс-службы «ПСЖ» о том, что Килиан Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.

«Я не верю, что он пропустит игру. Я ожидаю, что он сыграет. Я не знаю, что у него там, но заявление на сайте «ПСЖ» довольно расплывчато», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча пройдет 14 февраля в Париже. Начало в 22.45 по московскому времени.

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.