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Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч с «Баварией»

Специалист считает, что «ПСЖ» специально дезинформирует соперника.
Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч с «Баварией»
03 февраля 2023 22:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Бавария»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал заявление пресс-службы «ПСЖ» о том, что Килиан Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.

«Я не верю, что он пропустит игру. Я ожидаю, что он сыграет. Я не знаю, что у него там, но заявление на сайте «ПСЖ» довольно расплывчато», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча пройдет 14 февраля в Париже. Начало в 22.45 по московскому времени.

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.

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