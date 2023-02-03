Себальос может продлить контракт с «Реалом»

Руководство «Реала» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником команды Дани Себальосом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что нынешний контракт 26-летнего игрока с королевским клубом истекает летом 2023 года.

По информации источника, мадридская команда рассчитывает на испанского хавбека и может предложить футболисту новый контракт.

Напомним, что Себальос присоединился к «Реалу» в 2017 году. За сливочных он провел 94 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.