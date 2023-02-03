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Тренер «Челси» Поттер –  об Энцо Фернандесе: Он пришел сражаться за команду 

«Пенсионеры» заплатили за трансфер 22-летнего полузащитника 121 миллион евро. 
Тренер «Челси» Поттер –  об Энцо Фернандесе: Он пришел сражаться за команду 
03 февраля 2023 23:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о хавбеке команды Энцо Фернандесе.

Отмечается, что аргентинец присоединился к синим в последний день трансферного окна.

«Это молодой игрок, которому еще есть чему поучиться. Я не сомневаюсь в нем, это настоящий боец, который пришел сражаться за команду. Уверен, что он готов развиваться и стать еще лучше», – приводит слова Поттера пресс-служба лондонского клуба.

Добавим, что Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики». В текущем сезоне за португальскую команду он провел 29 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами.

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