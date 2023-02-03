Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о хавбеке команды Энцо Фернандесе.

Отмечается, что аргентинец присоединился к синим в последний день трансферного окна.

«Это молодой игрок, которому еще есть чему поучиться. Я не сомневаюсь в нем, это настоящий боец, который пришел сражаться за команду. Уверен, что он готов развиваться и стать еще лучше», – приводит слова Поттера пресс-служба лондонского клуба.

Добавим, что Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики». В текущем сезоне за португальскую команду он провел 29 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами.