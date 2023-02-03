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Алексей Маклаков о матче «Ростов» - «Спартак»: Первый тайм был провальный

Заслуженный артист России Алексей Маклаков, являющийся болельщиком московского «Спартака», оценил первый матч красно-белых на товарищеском турнире Кубка РПЛ, который проходит в эти дни в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
03 февраля 2023 23:15

«Ну как можно судить о товарищеской игре на придуманном кубковом соревновании? Вы же знаете, что только в начале второго круга что-то будет понятно. Люди присматриваются друг к другу. Мне игра понравилась в целом. Но я имею в виду второй тайм. Первый провальный был — неинтересный и довольно скучный. А во втором, когда вышел Сашка Соболев, было лучше, — рассказал Маклаков «Газете.Ru».

— Зиньковский — жадный очень. Потому что футбол — это коллективная игра. Немножко обидно было: пробивал из разных точек, хотя все время были открытые партнеры. Посоветовал бы ему быть внимательнее к своим партнерам, потому что у них тоже есть позиции, с которых они могли забивать».

«Спартак» стал лидером Кубка РПЛ с двумя очками, в то время как «Ростов» набрал одно. Во второй встрече турнира 3 февраля сойдутся «Краснодар» и «Сочи». Все четыре клуба сыграют друг с другом в один круг.

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