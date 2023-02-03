Роман Павлюченко: Как подпишу контракт с «Уфой», то Олечка Бузова будет главным гостем

«Это случилось спонтанно для всех, — сказал Павлюченко Sport24. — Я ездил в Турцию по своим делам — открываем там футбольное агентство. А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с (генеральным директором «Уфы») Шамилем Газизовым. Так и родилась идея поиграть за «Уфу». Мне предложили один матч сыграть, тем более, можно достигнуть отметки в двести голов. Дай Бог, все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше.

Сейчас у нас переговоры, завтра будем разговаривать по этому поводу. Хочется, чтобы финансово и мне было хорошо, и клуб остался доволен. Договоримся — хорошо. Если же не сможем сойтись интересами, то ничего страшного.

Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю, ха-ха. Все ее 23 миллиона подписчика подъедут к стадиону. Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать».

Соперником «Уфы» в очередном раунде Кубка России станет «Ахмат». Матч состоится 26 февраля.