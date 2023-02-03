Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением по поводу своего восстановления из-за травмы ноги.

Отмечается, что 36-летний игрок выбыл до конца сезона.

«Со мной все нормально. Моя нога тоже. За карьеру я получал множество травм и понимаю, как будет проходить мое восстановление. Конечно, я был в шоке из-за травмы, однако сейчас я спокойно воспринимаю это событие и смотрю в будущее с оптимизмом», – приводит слова Нойера британская пресса.

Добавим, что Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего за мюнхенцев он провел 488 матчей, пропустил 384 гола и отстоял 233 встречи на ноль.