Курбан Бердыев: Усиление нужно. Но мы не хотим брать абы кого

«Нужно ли усиление? Усиление никогда не помешает. Но мы не хотим брать абы кого. Если брать, то именно тех, кто действительно поможет. Вариантов не очень много. Ждем», — передает слова Бердыева «Чемпионат».

О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце ноября. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор». После 17 матчей в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 25 очками занимает в турнирной таблице девятое место.