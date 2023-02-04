«У него очень быстрые ноги»: Каррагер сравнил Мудрика с Азаром

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер оценил профессиональные качества новичка «Челси» Михаила Мудрика. По словам экс-игрока, украинец напоминает ему бельгийского вингера Эдена Азара.

«Мудрик принимает мяч в нужных позициях, имеет низкий центр тяжести, видит игроков. Это не о скорости, а о футбольных умениях. Понимание, где находятся его партнеры. У него очень быстрые ноги, как у Азара, одного из лучших игроков «Челси», которых мы видели в АПЛ. Думаю, он будет ужасом для всех защитников», – заявил эксперт британскому телеканалу.

Мудрику 22 года. В «Челси» он перешел 15 января 2023 года из донецкого «Шахтера», а сумма трансфера составила 70 млн евро. За «синих» украинский хавбек провел пока один матч, но не отметился голевыми действиями на поле.