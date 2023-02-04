«Это было потрясающе»: Виллиан – о матче с «Челси»

Вингер «Фулхэма» Виллиан, выступавший за «Челси» с 2013 по 2020 год, высказался после матча с бывшей командой. Напомним, встреча прошла в 22-м туре АПЛ и завершилась вничью (0:0).

«Трудно играть против «Челси», потому что это очень хорошая команда. Для меня это был особенный матч – я смог вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я провел здесь семь лет и был очень счастлив. Но сейчас я счастлив в «Фулхэме». Болельщики «Челси» нас хорошо встретили. Я их очень уважаю. Это было потрясающе», – заявил бразилец британским СМИ.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Челси» занимает 9-е место, набрав 30 очков. «Фулхэм» расположился на 6-й строчке, добыв 32 очка.

Что касается Виллиана, то 34-летний вингер отыграл в текущей кампании 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.