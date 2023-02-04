Гринвуд может перейти в один из китайских клубов, если «Манчестер Юнайтед» расторгнет с ним контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источников, англичанин рассматривает такой вариант на случай, если «МЮ» примет решение расторгнуть с ним контракт. При этом сам футболист не горит желанием выступать за «красных дьяволов», он считает, что клуб недостаточно вступился.

Напомним, что впрошлом году 21-летнему нападающему предъявили обвинения в попытке изнасилования и побоях в отношение своей бывшей девушки.

«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от выступлений и тренировочного процесса в январе 2022 года. Он является воспитанником манкунианцев, за которых провел 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.