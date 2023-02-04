Оливер Кан раскритиковал Нойера, осудившего руководство «Баварии» за увольнение Топаловича

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер допустил серьезную ошибку, осудив решение клуба уволить тренера вратарей Тони Топаловича. Об этом заявил председатель правления мюнхенского гранда Оливер Кан.

«Слова Нойера об увольнении Тони Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям «Баварии»! Кроме того, он сделал свое заявление в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные матчи.

Я был в подобной ситуации, но общие цели были для меня на первом месте. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я решил тогда не выступать публично. Мануэль сейчас сделал обратное.

Мы однозначно обсудим с ним это интервью», – приводят слова Кана немецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что Топалович покинул «Баварию» из-за конфликта с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном. По данным прессы, Топалович передавал информацию о работе наставника Мануэлю Нойеру, а тот делился ей с остальными игроками.