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Руди Гарсия: «Аль-Наср» не зависит от одного Роналду

По словам тренера, команда способна выполнять задачи и без звездного португальца.
04 февраля 2023 12:08
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 3 февраля, «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фатехой» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Один из голов «Аль-Насра» забил нападающий Криштиану Роналду: он сравнял счет с пенальти на 93-й минуте, и впервые отличился за новую команду.

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подчеркнул, что коллектив не зависит от одного португальца. По его словам, «Аль-Наср» способен выполнять задачи и без звездного футболиста.

«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду.

Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матча», – заявил тренер арабским СМИ.

источник: «Советский спорт»
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Руди Гарсия: «Аль-Наср» не зависит от одного Роналду
По словам тренера, команда способна выполнять задачи и без звездного португальца.
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