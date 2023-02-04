Руди Гарсия: «Аль-Наср» не зависит от одного Роналду

Накануне, 3 февраля, «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фатехой» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Один из голов «Аль-Насра» забил нападающий Криштиану Роналду: он сравнял счет с пенальти на 93-й минуте, и впервые отличился за новую команду.

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подчеркнул, что коллектив не зависит от одного португальца. По его словам, «Аль-Наср» способен выполнять задачи и без звездного футболиста.

«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду.

Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матча», – заявил тренер арабским СМИ.