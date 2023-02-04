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Футболист «Аль-Насра»: После прихода Роналду матчи для нас стали очень трудными

Луис Густаво – о подписании звездного португальца.
04 февраля 2023 14:13
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво рассказал, как подписание Криштиану Роналду повлияло на его команду. В частности, он заявил, что теперь соперники «Аль-Насра» играют на пределе своих возможностей, чтоб остановить португальского бомбардира.

«Все матчи после прихода Роналду стали трудными, так как соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему. Легендарный Роналду был создан, чтобы справляться с давлением», – заявил бразилец спортивному интернет-порталу.

37-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» 1 января 2023 года. Он стал игроком арабского клуба на правах свободного агента. В данный момент на счету португальского форварда 3 матча и 1 гол.

источник: «Советский спорт»
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