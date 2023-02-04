Мюллер заявил, что футболисты «Баварии» удивились уходу Забитцера

Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал о реакции игроков на уход защитника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».

«Команда была удивлена. Все произошло очень быстро. Я рад за Марселя. Рад, что он получил возможность сыграть за «Манчестер Юнайтед». У этого клуба громкое имя. Но Марсель вернется летом. Эта глава еще не окончена», – заявил Мюллер немецким СМИ.

Напомним, «МЮ» арендовал Забитцера до конца текущего сезона. В нынешней кампании австриец провел за «Баварию» 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.