Клопп встал на защиту Салаха: Он спортсмен мирового класса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к игре Мохамеда Салаха. По словам наставника «красных», египетский форвард усердно работает на тренировках и делает все, чтоб исправить ситуацию.

«Мо – спортсмен мирового класса. Он приходит на тренировки первым, и уходит последним. Конечно, бывают моменты, в которых прошлогодний Салах точно бы забил. Например, ситуации как в игре с «Брайтоном», – это 100-процентные голы, а сейчас нет. Вы думаете, что это как-то связано с новым контрактом или чем-то еще, но это просто не так. Нельзя забить столько, сколько забил Салах, если вы не футболист мирового уровня», – приводят слова Клоппа британские СМИ.

В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний Салах провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Также он отыграл 6 матчей в ЛЧ, забил 7 мячей и отдал 1 голевой пас.